Многодетные семьи назвали «фишкой» России

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала многодетные семьи отличительной чертой, которая свойственна традиционному обществу России. Она уверена, что стране необходимо вернуть эту «фишку».

Она отметила, что в России всегда была патриархальная семья, в которая воспитывала много детей. По мнению Голиковой, это было большим счастьем.

Мне кажется, что для России это такая, если можно сказать, фишка, если есть семья, в которой два-три ребенка Татьяна Голикова

Вице-премьер уверена, что сейчас стране нужно продолжать придерживаться привычных традиций. Голикова считает, что россияне должны нацелиться на увеличение числа детей в семьях. Это очень важно как для страны и ее самоутверждения, так и для всего населения.

В России до 2024 года планируют реализовать национальный проект «Демография». В рамках этой программы увеличат выплаты на первого ребенка и сумму ежемесячных пособий для многодетных семей.