Власть 28 ноября 2023, 17:19 Многодетность призвали сделать нормой жизни для всех народов России Путин: многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Создание большой семьи должно стать нормой для всех российских народов. О этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Всемирного русского народного собора. Его выступление транслировало РИА «Новости».

«Многодетность, большая семья должны стать новым образом жизни для всех народов России, а семья — это не просто основа государства, это духовное явление, источник нравственности», — подчеркнул глава государства.

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По его словам, поддержка семьи, материнства и детства должна распространяться на все сферы госуправления.

Владимир Путин напомнил, что раньше в русских семьях бывало и по семь, и по восемь детей, а то и больше. Эти традиции нужно сохранять и возрождать, считает президент.

Он добавил, что уже подписал указ об объявлении 2024-го Годом семьи в России. Решение «опирается на позицию абсолютного большинства», подчеркнул Путин.

Он добавил, что «сложнейшие демографические вызовы», с которыми столкнулась Россия, невозможно преодолеть только с помощью денег — выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Бюджетные расходы важны, но гораздо важнее «жизненные ориентиры человека», и об этом никогда нельзя забывать, резюмировал глава государства.