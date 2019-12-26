    26 декабря 2019, 18:05

    «Много где недоработала» — Наталья Поклонская проанализировала прошедший год

    Александр Кушак

    Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что не всех поставленных целей удалось достичь, сообщил телеканал «Царьград».

    Депутат Госдумы призналась, что «много где недоработала». Но заявила, что все «недоработки» станут планами на следующий год. В частности Поклонская рассказала, что много где не успела побывать.

    «Не удалось съездить в те страны, в которые хотела бы съездить. Но это только пока. Хотела поехать в Японию, например, но…», — сказала депутат.

    В то же время она отметила, что много всего было сделано. Наталья Поклонская добавила, что все получится в следующем году, причем у каждого человека, ведь «на все воля Божья». Но при этом политик уверена, что рассчитывать надо не только на помощь свыше, но и самим прилагать усилия.

    «А если чего-то не удалось — значит, недоработали, и я в том числе недоработала. Я много где недоработала. Не каждому человеку удалось помочь, я это тоже понимаю. Но многих удалось и выручить. И я за это благодарна моим помощникам, моему коллективу маленькому. Кстати, под конец года мой коллектив увеличился, у меня появились новые помощники. Команда расширяется. Это и мои прокурорские бывшие коллеги, которые ушли из прокуратуры и со мной в команде работают. А также новые ребята из Москвы. Мы расширяемся, множим свои горизонты. Поэтому только вперед. И то, что не удалось в этом году, обязательно будем дорабатывать, делать работу над ошибками и смотреть, чтобы не наступить на те же грабли, на которые наступили, к примеру, в прошлом году, в уходящем году. Да, были ошибки. Но я их признаю и буду работать над ними», — заключила Наталья Поклонская.