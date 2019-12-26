Депутат Госдумы призналась, что «много где недоработала». Но заявила, что все «недоработки» станут планами на следующий год. В частности Поклонская рассказала, что много где не успела побывать.

«Не удалось съездить в те страны, в которые хотела бы съездить. Но это только пока. Хотела поехать в Японию, например, но…», — сказала депутат.

В то же время она отметила, что много всего было сделано. Наталья Поклонская добавила, что все получится в следующем году, причем у каждого человека, ведь «на все воля Божья». Но при этом политик уверена, что рассчитывать надо не только на помощь свыше, но и самим прилагать усилия.

«А если чего-то не удалось — значит, недоработали, и я в том числе недоработала. Я много где недоработала. Не каждому человеку удалось помочь, я это тоже понимаю. Но многих удалось и выручить. И я за это благодарна моим помощникам, моему коллективу маленькому. Кстати, под конец года мой коллектив увеличился, у меня появились новые помощники. Команда расширяется. Это и мои прокурорские бывшие коллеги, которые ушли из прокуратуры и со мной в команде работают. А также новые ребята из Москвы. Мы расширяемся, множим свои горизонты. Поэтому только вперед. И то, что не удалось в этом году, обязательно будем дорабатывать, делать работу над ошибками и смотреть, чтобы не наступить на те же грабли, на которые наступили, к примеру, в прошлом году, в уходящем году. Да, были ошибки. Но я их признаю и буду работать над ними», — заключила Наталья Поклонская.