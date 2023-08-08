Власть 08 августа 2023, 15:41 Мнение Зеленского о мирных переговорах посчитали ничтожным в Совфеде Сенатор Алтабаева: мнение офиса Зеленского о невозможности мира несущественно для России РИА «Новости»

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Позиция президента Украины Владимира Зеленского по мирным переговорам ничего не значит для России. Таким мнением поделилась с РИА «Новости» член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна выступает против любых переговоров с Россией, сообщил RT. По словам Подоляка, обсуждение сценариев прекращения огня будет означать победу России.

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Алтабаева назвала высказывания Зеленского и его офиса их личной позицией. Украинские власти не понимают, что территории, вошедшие в состав России, стали ее неотъемлемой частью по конституции, историческому предопределению и желанию живущих на этих землях людей, указала сенатор. По этой причине РФ не может заключить мирный договор на условиях Украины, отметила член Совфеда.

«В этом смысле мнение президента Украины для России ничтожно, несущественно», — подчеркнула Алтабаева.

Российская сторона не обращает внимания на заявления Зеленского, добавила сенатор. Она назвала украинского лидера совершенно неадекватным с точки зрения морально-психологического и прежде всего нравственного состояния.

Высказывание Подоляка о мирных переговорах также прокомментировал спикер парламента Крыма Владимир Константинов. Он пояснил, что заморозка конфликта будет означать катастрофу для Зеленского.