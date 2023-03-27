Власть 27 марта 2023, 14:29 Мнение американцев о невозможности России ответить на ядерный удар сочли глупостью Глава Совбеза Патрушев: Россия имеет уникальное оружие для уничтожения любого противника РИА «Новости»

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Секретарь Совбеза Николай Патрушев назвал опасной и недальновидной глупостью мнение политиков из Соединенных Штатов о том, что Россия не сможет ответить на их ядерный удар. Такое заявление он сделал в интервью «Российской газете».

«У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта <...> США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет. Это недальновидная глупость, причем очень опасная», — подчеркнул он.

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Россия сможет защитить себя в случае необходимости, потому что обладает уникальным современным оружием. Патрушев отметил, что Штаты только на словах поддерживают свободу слова. На самом же деле они покушаются на суверенитет других государств и являются главным диктатором в мире.

По его словам, американские корпорации формируют внешнюю политику и хотят сохранить международное доминирование. В их планах — создать очаги напряженности по всей планете для собственных заработков.