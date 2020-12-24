Слова о «причастности» Москвы к протестам в Минске приписываются одному из руководителей спецслужбы Белоруссии.

«Мне неизвестно о таких высказываниях. Наверное, если бы была такая достоверная запись, она бы, наверное, была опубликована», — заметил Песков.