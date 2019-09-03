Младенца нашли в пакете в Татарстане

Возле одного из магазинов, расположенных на улице Титова в селе Черемшан в Татарстане, 3 сентября в полиэтиленовом пакете был обнаружен новорожденный мальчик.

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Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.

«Днем 3 сентября возле одного из магазинов на улице Титова села Черемшан в полиэтиленовом пакете обнаружен новорожденный мальчик. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье „Покушение на убийство матерью новорожденного“», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным, ребенка обнаружил директор магазина. Сейчас младенец находится в перинатальном центре города Альметьевска.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Вскоре будут назначены судебно-медицинская и судебно-генетическая экспертизы.