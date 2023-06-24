Важное 24 июня 2023, 10:14 Мятежников ждет неминуемое наказание — Путин Президент Владимир Путин заявил, что Россия защитит себя от внутреннего предательства

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Россия сумеет защитить себя от внутреннего предательства. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

«Россия жестко отреагирует на предательство, мятежников ждет неминуемое наказание», — сказал он.

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Путин пообещал сделать все необходимое, чтобы отстоять страну.

«Организаторы военного мятежа предали Россию и обязательно ответят за это. Все, кто сознательно встал на путь шантажа, ответят перед законом и народом. Вооруженные силы и другие органы получили все необходимые приказы», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что российские войска в это время героически сражаются на украинском фронте. Глава государства подчеркнул, что Россия преодолеет любые испытания и станет еще более сильной страной.

«Верю, что мы отстоим и сбережем все, что для нас свято и дорого», — подчеркнул он.

Утром в субботу в Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции.