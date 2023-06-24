24 июня 2023, 10:14
Мятежников ждет неминуемое наказание — Путин
Президент Владимир Путин заявил, что Россия защитит себя от внутреннего предательства
Россия сумеет защитить себя от внутреннего предательства. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
«Россия жестко отреагирует на предательство, мятежников ждет неминуемое наказание», — сказал он.
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Путин пообещал сделать все необходимое, чтобы отстоять страну.
«Организаторы военного мятежа предали Россию и обязательно ответят за это. Все, кто сознательно встал на путь шантажа, ответят перед законом и народом. Вооруженные силы и другие органы получили все необходимые приказы», — добавил Путин.
Ранее Путин заявил, что российские войска в это время героически сражаются на украинском фронте. Глава государства подчеркнул, что Россия преодолеет любые испытания и станет еще более сильной страной.
«Верю, что мы отстоим и сбережем все, что для нас свято и дорого», — подчеркнул он.
Утром в субботу в Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции.
Россия
Владимир Путин
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