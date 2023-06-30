Власть 30 июня 2023, 02:22 Мизулина уйдет из Совета Федерации в сентябре — СМИ РБК: Елена Мизулина уйдет из Совета Федерации в сентябре РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сенатор от Омской области Елена Мизулина покинет Совет Федерации после Единого дня голосования в сентябре 2023 года. Об этом РБК сообщили источники.

Елена Мизулина хорошо известна перечнем инициатив по борьбе с ЛГБТ-пропагандой и ограничением прав на аборты. Источник в Совфеде подтвердил изданию информацию об уходе сенатора. Также в материале указано, что чиновницу не станут включать в тройку претендентов в сенаторы от временно исполняющего обязанности главы Омской области Виталия Хоценко.

Реклама

Источник, близкий к администрации президента РФ, сообщил журналистам о некоторых желающих оставить Мизулину в Совфеде, но кто это именно — неизвестно.

Елена Мизулина заняла пост сенатора в 2015 году. Сначала чиновница была представителем губернатора Омской области Виктора Назарова в верхней палате парламента, а после представляла его сменщика Александра Буркова.

Ранее глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий заявил об отставке. Такое решение он принял по собственной инициативе. Председатель отметил, что находился на своей должности с 2012 года.