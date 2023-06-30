30 июня 2023, 02:22
Мизулина уйдет из Совета Федерации в сентябре — СМИ
РБК: Елена Мизулина уйдет из Совета Федерации в сентябре
Сенатор от Омской области Елена Мизулина покинет Совет Федерации после Единого дня голосования в сентябре 2023 года. Об этом РБК сообщили источники.
Елена Мизулина хорошо известна перечнем инициатив по борьбе с ЛГБТ-пропагандой и ограничением прав на аборты. Источник в Совфеде подтвердил изданию информацию об уходе сенатора. Также в материале указано, что чиновницу не станут включать в тройку претендентов в сенаторы от временно исполняющего обязанности главы Омской области Виталия Хоценко.
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Источник, близкий к администрации президента РФ, сообщил журналистам о некоторых желающих оставить Мизулину в Совфеде, но кто это именно — неизвестно.
Елена Мизулина заняла пост сенатора в 2015 году. Сначала чиновница была представителем губернатора Омской области Виктора Назарова в верхней палате парламента, а после представляла его сменщика Александра Буркова.
Ранее глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий заявил об отставке. Такое решение он принял по собственной инициативе. Председатель отметил, что находился на своей должности с 2012 года.
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