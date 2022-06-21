Красноярский краевой суд сообщил, что бывший замглавы Росприроднадзора, а сейчас председатель совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием. Он готов возместить ущерб в добровольном порядке.

«На судебном заседании адвокат Митволя просил смягчить своему подзащитному меру пресечения, ссылаясь на то, что Митволь заключил досудебное соглашение, что у него на попечении находятся мама-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена, а также Митволь готов в добровольном порядке возместить ущерб», — рассказали в суде. Слова пресс-службы привело РИА «Новости».

По информации суда, адвокат показал суду личные поручительства депутатов Госдумы Савченкои Хинштейна.

«Прокурор заявила о нанесении ущерба бюджету, она сказала, что Митволя задержали в аэропорту при попытке вылететь за рубеж. Судья не исключила, что подозреваемый мог скрыться, отметив тяжесть преступления.

Митволя задержали 8 июня в аэропорту Внуково, в Москве. Его заподозрили в хищении 900 миллионов рублей. Его арестовали до 24 июля. Он проходит по статье УК «Мошенничество в особо крупном размере».

Во вторник, 21 июня, Красноярский суд принял решение оставить Митволя в СИЗО.