Миссия МАГАТЭ оставит часть сотрудников на Запорожской АЭС

Несколько участников миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) останутся на Запорожской АЭС после завершения проверки. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он подчеркнул, что такое решение принял генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

«Как мы понимаем, в намерения генерального директора [МАГАТЭ] входит оставить несколько человек на станции на постоянной основе», — заявил Ульянов.

Дипломат добавил, что в состав делегации вошли более десяти человек, которые отвечают за гарантии ядерной безопасности. Вместе с ними в Запорожскую область приедет команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами безопасности и логистики.

Ульянов отметил, что визит делегации МАГАТЭ поможет прекратить распространение ложных сообщений о тяжелой ситуации на станции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что делегация международной организации прибудет на Запорожскую АЭС с территории Украины. Безопасность миссии на станции обеспечат представители российской стороны.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о поездке делегации на Запорожскую АЭС для «обеспечения безопасности крупнейшего ядерного объекта Европы». По его словам, в состав миссии вошли представители нейтральных стран.