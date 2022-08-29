Миссия МАГАТЭ оставит часть сотрудников на Запорожской АЭС
Постпред России в Вене Ульянов: гендиректор МАГАТЭ оставит несколько сотрудников на ЗАЭС
Несколько участников миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) останутся на Запорожской АЭС после завершения проверки. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он подчеркнул, что такое решение принял генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
«Как мы понимаем, в намерения генерального директора [МАГАТЭ] входит оставить несколько человек на станции на постоянной основе», — заявил Ульянов.
Дипломат добавил, что в состав делегации вошли более десяти человек, которые отвечают за гарантии ядерной безопасности. Вместе с ними в Запорожскую область приедет команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами безопасности и логистики.
Ульянов отметил, что визит делегации МАГАТЭ поможет прекратить распространение ложных сообщений о тяжелой ситуации на станции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что делегация международной организации прибудет на Запорожскую АЭС с территории Украины. Безопасность миссии на станции обеспечат представители российской стороны.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о поездке делегации на Запорожскую АЭС для «обеспечения безопасности крупнейшего ядерного объекта Европы». По его словам, в состав миссии вошли представители нейтральных стран.