Мишустину запретили войти в кабинет МРТ на Чукотке. Он это оценил
Сотрудница кабинета МРТ в Чукотской окружной больнице не пустила в кабинет премьер-министра России Михаила Мишустина. Видео опубликовал в Twitter кремлевский пул РИА «Новости».
Премьер-министр с сопровождением осматривал медицинское учреждение. На кадрах видно, как глава правительства вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко входит в кабинет, за ними в лабораторию попыталась проникнуть и съемочная группа. После этого сотрудница больницы попросила их выйти.
«Не входите! Нельзя с аппаратурой!» — заявила женщина.
Министры сразу же покинули помещение.
«Вот! Профессионала сразу видно», — сказал Мишустин.
Ранее премьер прилетел в Анадырь. С этого города на Чукотке началась его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку. Мишустин посетит четыре дальневосточных региона — Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области — с 13 по 18 августа.