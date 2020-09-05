Мишустину представят планы по национальному развитию

Единый план по достижению национальных целей развития России будет представлен во вторник, 8 сентября, премьер-министру страны Михаилу Мишустину. Главе государства Владимиру Путину документ будет направлен до 30 октября.

Об этом рассказал в беседе с ТАСС первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«У нас срок — 30 октября, мы должны представить его президенту. […] Во вторник мы будем показывать его Михаилу Владимировичу [Мишустину], обсуждать будем дальше», — приводит агентство слова своего собеседника.

По словам вице-премьера, предстоит очень большая работа, которая сейчас находится на достаточно раннем этапе.

Белоусов также отметил, что сегодня, в субботу, прошло обсуждение единого плана реализации национальных целей развития.

Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на ближайшие 10 лет. Он заменил предыдущий план, который был рассчитан до 2024 года. В новой стратегии указаны пять целей, а также показатели, указывающие на их достижение.