Мишустину направили ряд предложений для малого бизнеса

«Партия Роста» обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с рядом предложений, касающихся малого бизнеса. Также ему предложили заморозить цены на услуги компаний, которые в силу естественных причин являются в России монополистами.

В письме партии, которое имеется в распоряжении РИА «Новости», в частности высказаны предложения заморозить тарифы монополий сроком на три года и провести налоговую амнистию для малого бизнеса.

«Мы предлагаем применить апробированные на практике решения, уже давшие положительные результаты в других странах… Заморозить тарифы естественных монополий сроком на три года», — говорится в документе.

Авторы письма предлагают разработать и внедрить систему расчета тарифов на основе методики price cap, которая устанавливает нормы прибыли для монополий, а также предельные цены и лимиты доходов.

По данным ФАС, в России есть несколько типов естественных монополий — в области связи, в сфере водоснабжения, водоотведения и коммунальной инфраструктуры, в топливно-энергетическом комплексе, на транспорте и прочие.

Кроме того, партия предлагает провести налоговую амнистию для малого бизнеса. Также предлагается «по примеру Казахстана освободить сроком на три года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения». В документе говорится и о предложении предоставить промышленности доступ к дешевому долгосрочному беззалоговому кредитованию.