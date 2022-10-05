Депутат предложил изменить критерии для назначения учителям досрочной пенсии | 360°

Власть 05 октября 2022, 15:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Депутат предложил изменить критерии для назначения учителям досрочной пенсии Депутат ГД от ЛДПР Леонов предложил изменить критерии назначения досрочной пенсии учителям

Читать 360tv в

К премьер-министру России Михаилу Мишустину обратились с просьбой не учитывать процент студентов до 18 лет, обучающихся в средних образовательных учреждениях, при назначении педагогам досрочной трудовой пенсии. Данное предложение депутат Государственной думы от ЛДПР Сергей Леонов опубликовал в своем Telegram-канале.

«Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, в преддверии года педагога и наставника рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации <…>, исключив из него условие по проценту несовершеннолетних детей, применяемое к образовательным учреждениям среднего профессионального образования», — предложил он.

Реклама

Леонов напомнил, что одно из основных условий назначения досрочной трудовой пенсии педагогам — это стаж работы в общеобразовательных школах, школах-интернатах, гимназиях, техникумах, колледжах, училищах, лицеях и детских садах. Но при этом стаж работы в образовательных учреждениях среднего профессионального образования «может быть учтен только при условии обучения в указанных учреждениях не менее 50% детей в возрасте до 18 лет».

Реклама

Завершился масштабный конкурс «Учитель года России». Лучшим стал Дмитрий Лутовинов из школы № 16 в Орехово-Зуеве. Его поздравила с победой вице-губернатор Подмосковья Ирина Калюгина.

0 0 0 0 0 0