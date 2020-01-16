Мишустина поддержали три из четырех партий в Госдуме

Три из четырех фракций Госдумы собрались поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Коммунисты решили голосовать против.

Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский объявил, что депутаты от его партии большинством голосов решили поддержать Мишустина.

«В личном плане [Мишустин] производит положительное впечатление, он инженер, мы всегда хотели, чтобы страной управляли инженеры», — сказал Жириновский, его цитирует «Интерфакс».

Глава ЛДПР также отметил, что Мишустин «в расцвете сил».

Кандидатуру Мишустина решили поддержать и представители «Справедливой России».

«„Справедливая Россия“ высказалась положительно в отношении Мишустина. Миронов поблагодарил за конструктивный диалог и напомнил о его просьбе создать Министерство геологии», — написала советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова в Telegram.

Она сообщила, что справедливороссы подняли вопрос по госпрограмме сохранения реки Волги, также депутаты высказались по проблемам сохранения лесов.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что депутаты его партии не могут поддержать Мишустина, поскольку пока не известны его программа и состав Кабинета министров.

«Мы не можем сейчас голосовать за по той причине, что не знаем состав команды и не знаем, какую программу он предложит, потому что многое зависит от того, какой курс выберет президент», — сказал Зюганов, его цитирует РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и предложил ему возглавить правительство. Теперь его кандидатуру должны рассмотреть депутаты Госдумы, ожидается, что это случится 16 января, во время пленарного заседания. Перед этим Мишустин провел встречи со всеми фракциями, отправившись сначала к «Единой России». Те поддержали кандидата единогласно.