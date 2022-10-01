Компаниям из недружественных стран запретили грузоперевозки по России | 360°

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Компаниям из недружественных стран запретили грузоперевозки по России

Кабмин запретил компаниям из недружественных стран перевозить грузы внутри России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете автомобильных перевозок грузов компаний тех стран, которые ввели санкции против РФ. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Запрет коснется двусторонних и транзитных перевозок, а также тех, которые осуществляются с или на территорию другого государства. Постановление начнет действовать с 10 октября 2022 года до 31 декабря 2022 года.

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В перечень иностранных государств, которым нельзя перевозить грузы, включили страны ЕС, Великобританию, Норвегию и Украину. Все они ввели в отношении физических и юридических лиц из России ограничительные меры в сфере международных автомобильных грузовых перевозок.

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Ранее Мишустин заявил, что импортозамещающее программное обеспечение, которое создается в России, должно быть ориентировано на экспорт.

«Около 80% иностранного софта имеет российские аналоги, которые нужно немного докрутить и использовать», — подчеркнул он.

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