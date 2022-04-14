Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в России улучшилась. Ежедневно из больниц выписывают несколько тысяч человек, выздоровевших после перенесенной инфекции. Но количество заболевших еще есть и врачи продолжают оказывать им помощь. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он напомнил, что два года назад по предложению президента для заразившихся от пациентов работникам больниц установили единовременные страховые выплаты. На эти цели правительство направит дополнительно еще три миллиарда рублей.

Еще 2,5 миллиарда рублей направят на выплаты сотрудникам интернатов, домов престарелых и других организаций социального обслуживания, где оказывают помощь людям с коронавирусной инфекцией.

Дополнительную финансовую поддержку получат медики, которые ведут борьбу с ковидом в военных частях, органах внутренних дел, противопожарной службы.

«Они, как и гражданский персонал, по решению главы государства получают специальную надбавку к зарплате. На ее выплату в II квартале текущего года направим более двух миллиардов рублей», — заявил Мишустин.

Он поручил руководителям ведомств следить, чтобы медики получали свои выплаты без задержек.

Как напомнил RT со ссылкой на данные оперативного штаба, за минувшие сутки в России госпитализировали 3131 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это меньше, чем днем ранее, когда в больницы доставили 3297 пациентов.