Власть 26 июня 2023, 15:02 Мишустин заявил об имеющихся в России возможностях для наращивания производства самолетов Глава правительства Мишустин: у России есть возможности для производства свох самолетов РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России необходимо нарастить объемы производства отечественных самолетов, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, в стране есть все необходимое для этого, сообщил ТАСС.

О важности развития российского самолетостроения Мишустин рассказал во время оперативного совещания с зампредами.

Реклама

«Важно существенно нарастить объемы производства отечественных самолетов, снизить зависимость от импортной продукции, и все возможности для этого у нас есть», — подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что в условиях давления извне эта отрасль нуждается в поддержке. Мишустин уточнил, что в 2025 году Казанский авиационный завод имени Горбунова расширит выпуск лайнеров Ту-214. Предприятие будет производить до 10 узкофюзеляжных самолетов каждый год. Каждый экземпляр полностью оснастят отечественными комплектующими, отметил председатель правительства. По его словам, для увеличения выпуска до 20 лайнеров в год заводу выделят 42 миллиарда рублей.

На следующий год запланировали поставку первых лайнеров МС-21 с двигателями ПД-14. В Ростехе уточнили, что речь идет о шести самолетах.