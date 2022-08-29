Мишустин заявил о восстановлении потребительского спроса после введения санкций

Принятые правительством России меры по поддержке реального сектора экономики в условиях санкций показали свою эффективность. Об этом свидетельствуют рост потребительского спроса, увеличенный оборот компаний и организаций, а также сохранение занятости после ухода из России западных фирм.

Об этом на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова привела пресс-служба кабмина.

Премьер отметил, что в рамках принятых мер общий объем займов, выданных предприятиям, составил более двух триллионов рублей, 25% из которых получили представители малого и среднего бизнеса.

Правительство изменило правила льготного кредитования компаний для перенаправления или развития своего производства. Процентная ставка для малых предприятий составила 4,5%, для средних — 3%.

С мая 2022 года действует программа по льготным кредитам для фирм, для закупки машин и техники, которые в России не производятся. Общая предусмотренная сумма на эти цели составила 150 миллиардов рублей.

«За прошедшие месяцы многие из принятых первоочередных мер показали свою эффективность и могут быть продлены», — подчеркнул Мишустин.

Премьер пояснил, что речь идет об увеличении суммы аванса по государственным закупкам. Это позволит бизнесу быстрее получить деньги для начала работы.

Мишустин добавил, что особое внимание уделили сельхозпроизводителям, которые занимаются решением продовольственной безопасности. По решению правительства теперь эти компании смогут получить гранты для реализации научно-технических проектов по льготным условиям.

Премьер подчеркнул, что сейчас главные приоритеты, стоящие перед министрами, — восстановление притока инвестиций в реальный сектор экономики, помощь в развитии малому предпринимательству и выполнение всех социальных обязательств перед россиянами.