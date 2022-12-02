Власть 02 декабря 2022, 10:12 Мишустин заявил о потере доверия к мировым валютам из-за действий Запада Премьер Мишустин заявил о потере доверия к ключевым понятиям бизнеса из-за Запада РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что действия западных стран подорвали доверие к понятию неприкосновенности собственности и мировым валютам. По его мнению, в таких реалиях нужно противостоять вызовам вместе. Об этом написал ТАСС.

Он напомнил, что ранее пострадавшие из-за пандемии многие производственные, торговые, логистические связи встретились с новыми испытаниями.

Реклама

«Более того, из-за действий западных стран подорваны такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности, обязательность исполнения договоров и доверие к мировым валютам», — заявил он во время выступления на Российско-узбекском бизнес-форуме в Самарканде.

Реклама

Премьер отметил, что глобальные рынки и мировая экономика сейчас оказались «в состоянии турбулентности». Политик напомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что мир находится на пороге серьезных трансформаций.

Михаил Мишустин 2 декабря также проведет переговоры в Самарканде с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.