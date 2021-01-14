Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с коронавирусом в России

Сейчас в России наступил переломный момент кризиса, связанным с пандемией коронавируса. Дальше ситуация будет только улучшаться. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сегодня премьер-министр выступил в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума. В этом году тема — «Россия и мир после пандемии».

«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, <…>», — передает РИА «Новости» его слова.

Как отметил Мишустин, по мере формирования общего иммунитета, опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю уйдут в прошлое.

Он также добавил, что правительства многих стран задаются одним вопросом — каким будет мир после победы над коронавирусом. Ответ на этот вопрос будет определять суть долгосрочных стратегий в области экономики и других социальных программ, подчеркнул Мишустин.

Накануне Владимир Путин поручил начать со следующей недели массовую вакцинацию от коронавируса.