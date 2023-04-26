Власть 26 апреля 2023, 10:33 Мишустин заявил о борьбе государств за умы людей Премьер-министр Мишустин: стратегическая конкуренция за умы людей идет между государствами Пресс-служба Правительства РФ

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Запад пытается отменить все русское в рамках конкуренции за умы людей. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления на просветительском марафоне «Знание», сообщил ТАСС.

«Стратегическая конкуренция между государствами идет за умы людей, за культуру, за образ мыслей», — подчеркнул премьер-министр.

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Сейчас в европейских странах уничтожают памятники советским войнам, обратил внимание глава кабмина. Кроме того, дети в Европе получают знания по учебникам, которые искажают исторические события, отметил Мишустин. Запад стремится насадить эти ложные знания и народам, близким к России, подытожил премьер-министр.

Ранее Мишустин заявил, что санкции не должны повлиять на выполнение социальных обязательств. По словам главы правительства, рост доходов и реальных зарплат россиян остается одним из ключевых направлений в работе государства.