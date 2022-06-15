Мишустин заявил, что у России достаточно своих ресурсов для развития

У России достаточно ресурсов для развития, несмотря на попытки западных стран помешать этому. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«У страны достаточно собственных ресурсов, чтобы продолжить развитие, игнорируя все попытки [Запада] нас как-то задержать, остановить, вовсе повернуть назад», — сказал он на стратегической сессии на тему основных направлений экономической политики в условиях санкций. Его процитировал ТАСС.

Мишустин заявил, что кабмин должен будет определить, как будут меняться ключевые тренды из-за новых обстоятельств на разных рынках, что произойдет в конкретных отраслях промышленности. Также правительство должно будет понять, где нужна будет дополнительная подушка безопасности, как ускорить темпы развития и какое финансирование для этого потребуется.

По его словам, российская экономика постепенно адаптируется к новым вызовам и справляется с санкционным давлением. Он добавил, что все намеченные социальные программы выполняются, условия для реализации проектов улучшаются.