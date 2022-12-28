Власть 28 декабря 2022, 16:03 Мишустин заявил, что плохие прогнозы Запада об экономике России не сбылись Премьер Мишустин: негативные прогнозы Запада об экономике России не сбылись Unsplash

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Неблагоприятные прогнозы относительно экономической ситуации в России от западных аналитиков не сбылись. ВВП страны вопреки санкциям уменьшился всего на 2%. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом написал ТАСС.

«Негативные прогнозы [об экономике России] многих экспертов, западных аналитиков не сбылись», — сказал он во время выступления на заседании российского правительства.

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По сведениям Минэкономразвития, за 11 месяцев этого года ВВП снизилось примерно на 2% к аналогичному периоду прошлого года, добавил Мишустин.

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Премьер отметил, что показатели безработицы в ноябре 2022-го оказались на историческом минимуме и составили 3,7%. Глава кабмина подчеркнул, что такой итог стал результатом хорошей работы правительства, сенаторов и депутатов Госдумы, трудившихся в условиях беспрецедентных санкций.