Власть 03 февраля 2023, 14:19 Мишустин заявил, что негативные прогнозы относительно стабильности ЕАЭС не оправдались Премьер Мишустин: плохие прогнозы относительно стабильности ЕАЭС не оправдались РИА «Новости»

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Негативные прогнозы, которые касались стабильности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не нашли подтверждения. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин, сообщило РИА «Новости».

Глава кабмина напомнил, что Российская Федерация в этом году является председателем в ЕАЭС. Ее цель — продолжить продуктивный и динамичный диалог для укрепления экономической, политической, финансовой и других интеграций.

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По его словам, организация имеет все возможности, что стать одним из самостоятельных и мощных полюсов на планете. Мишустин отметил и меняющуюся ситуацию в мировой экономике: усиление проблем в продовольственной безопасности, нарушение торговых связей.

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«Происходящие процессы, безусловно, отразились и на ЕАЭС из-за его высокой взаимосвязанности с международной экономической системой, однако негативные прогнозы относительно стабильности нашего союза не оправдались», — подчеркнул премьер во время выступления на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Спад ВВП ЕАЭС по итогам периода с января по ноябрь 2022 года, добавил он, составил лишь 1,2%. При этом промышленное производство осталось почти на том же уровне, что и в 2021 году.