Мишустин заявил, что малозначимых вопросов в оснащении ВС РФ нет | 360°

Власть 09 ноября 2022, 16:26 Мишустин заявил, что малозначимых вопросов в оснащении ВС РФ нет Глава кабмина Мишустин: регламент обеспечения потребностей ВС утвердят 9 ноября РИА «Новости»

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Эффективность армии, жизнь и здоровье бойцов напрямую связаны с качеством оснащения войск. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

«Малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может, от этого зависит эффективность наших воинов на поле боя, их жизнь и здоровье», — подчеркнул глава кабмина.

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Он напомнил, что президент России Владимир Путин на недавнем совещании по вопросам обеспечения ВС России исключил действие по инструкции в данном направлении. Он отметил важность системной работы на результат.

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Мишустин обратил внимание, что регламент межведомственного взаимодействия по обеспечению потребностей армии намечено утвердить в среду, 9 ноября.

Он также подчеркнул, что в преддверии зимы усложняются условия жизни военных и работы техники.

«Надо принимать во внимание этот момент при формировании заказов на поставку лекарств, одежды и, конечно, при строительстве укрытий и фортификации», — сказал Мишустин.

Ранее премьер-министр отметил необходимость увеличить производство вещевого имущества и средств защиты для мобилизованных, написал RT.