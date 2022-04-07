Мишустин заявил, что экономический суверенитет России зависит от импортозамещения

Санкции и пандемия не стали серьезной проблемой для экономики России. Высокий уровень импортозамещения помог РФ преодолеть тяжелые условия Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова процитировал ТАСС.

Глава кабмина заявил, что за последние годы Россия убедилась в важности собственного производства. Мишустин назвал импортозамещение «вопросом экономического суверенитета».

«Ситуация последних лет — сначала связанная с пандемией, а теперь с действиями недружественных стран — показала, насколько актуально расширять выпуск отечественной продукции», — указал глава кабмина.

Мишустин заявил, что во время пандемии правительство активно поддерживало аграрную промышленность. Из федерального бюджета выделяли субсидии на покупку техники и лизинг. Это помогло выйти на полное самообеспечение некоторыми продуктами питания. Среди них — мясо, рыба, зерно и растительное масло.