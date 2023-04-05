Власть 05 апреля 2023, 16:23 Мишустин выступил за локализацию производства медоборудования в России Премьер Мишустин: надо локализовать производство медоборудования в России РИА «Новости»

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Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что в стране нужно локализовать производство медицинского оборудования. По его словам, также следует наладить выпуск запчастей и обеспечить качественный сервис. Об этом сообщил ТАСС.

Мишустин во время рабочей поездки в Рязань осмотрел новый корпус Областного клинического онкологического диспансера города, врачи показали главе кабмина новейшее оборудование.

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«Все, что сегодня можно делать в России, надо делать в России. Каждая копейка добавленной стоимости, произведенная руками россиян, в этом смысле — это вклад в импортозамещение и создание технологического и экономического суверенитета страны», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что власти России поддерживают свое производство. В частности, производителям дают субсидии. Особенно это касается тех, кто делает свои первые шаги в этом направлении.

Премьер отметил, что не призывает отказываться от иностранного медоборудования, но лучше все же локализовать выпуск такой продукции и делать свои запчасти.

«Мы можем произвести современные консоли отечественные, кислород и вакуум. Самое главное — обеспечить запчастями и качественным сервисом», — сказал Мишустин.

Накануне президент РФ Владимир Путин призвал двигаться в сторону полной суверенизации в области промышленности. По его словам, лучше стремиться к локализации в этой сфере «по вещам критического характера».