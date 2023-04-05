05 апреля 2023, 16:23
Мишустин выступил за локализацию производства медоборудования в России
Премьер Мишустин: надо локализовать производство медоборудования в России
Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что в стране нужно локализовать производство медицинского оборудования. По его словам, также следует наладить выпуск запчастей и обеспечить качественный сервис. Об этом сообщил ТАСС.
Мишустин во время рабочей поездки в Рязань осмотрел новый корпус Областного клинического онкологического диспансера города, врачи показали главе кабмина новейшее оборудование.
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«Все, что сегодня можно делать в России, надо делать в России. Каждая копейка добавленной стоимости, произведенная руками россиян, в этом смысле — это вклад в импортозамещение и создание технологического и экономического суверенитета страны», — сказал он.
Мишустин подчеркнул, что власти России поддерживают свое производство. В частности, производителям дают субсидии. Особенно это касается тех, кто делает свои первые шаги в этом направлении.
Премьер отметил, что не призывает отказываться от иностранного медоборудования, но лучше все же локализовать выпуск такой продукции и делать свои запчасти.
«Мы можем произвести современные консоли отечественные, кислород и вакуум. Самое главное — обеспечить запчастями и качественным сервисом», — сказал Мишустин.
Накануне президент РФ Владимир Путин призвал двигаться в сторону полной суверенизации в области промышленности. По его словам, лучше стремиться к локализации в этой сфере «по вещам критического характера».
Медицина
Михаил Мишустин
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