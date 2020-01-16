Мишустин выступил против списания кредитных долгов россиян
«Списания по кредитным обязательствам приведут к целой волне банкротств, соответственно, деньги потеряют те, кто совсем не виноват. Вообще, плохо оцениваю списания, как пока еще действующий налоговик», — сказал Мишустин на пленарном заседании Госдумы, его цитирует ТАСС.
Вопрос со списанием долгов поднял глава ЛДПР Владимир Жириновский. Он предложил ликвидировать в России коллекторские агентства и микрофинансовые организации, а долги россиян перед ними в размере 40 миллиардов рублей списать.
Михаил Мишустин с 2010 года возглавлял Федеральную налоговую службу. 15 января президент Владимир Путин предложил ему стать новым премьер-министром после отставки правительства Дмитрия Медведева. На пленарном заседании 16 января большинство депутатов Госдумы поддержали предложение президента.