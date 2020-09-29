Мишустин выразил соболезнования близким фотографа Мусаэльяна

По данным сайта «Аргументы и факты», добавил, что Мусаэльян фотографировал подготовку первых космических экипажей, запуски ракет, строительство космодрома Байконур. Также он делал портретные фото известных лиц России.

«Ушел из жизни легендарный фотокорреспондент, яркая, неординарная личность. С именем Владимира Гургеновича связана целая эпоха в истории нашей страны», — заявил Мишустин.