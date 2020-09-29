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    29 сентября 2020, 16:10

    Мишустин выразил соболезнования близким фотографа Мусаэльяна

    Дарья Морозова

    Премьер-министр Михаил Мишустин принес соболезнования коллегам и близким людям фотокорреспондента ТАСС Владимира Мусаэльяна. Он скончался в понедельник в возрасте 81 года. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным сайта «Аргументы и факты», добавил, что Мусаэльян фотографировал подготовку первых космических экипажей, запуски ракет, строительство космодрома Байконур. Также он делал портретные фото известных лиц России.

    «Ушел из жизни легендарный фотокорреспондент, яркая, неординарная личность. С именем Владимира Гургеновича связана целая эпоха в истории нашей страны», — заявил Мишустин.

    Новости SMI.FM