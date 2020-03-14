Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал координационный совет по борьбе с коронавирусом и лично его возглавил. Совет будет ежедневно разрабатывать решения и принимать меры, направленные на ограничение распространения нового типа инфекции и ее возможных последствий.

Об этом Михаил Мишустин сообщил 14 марта во время заседания стратегической сессии нового совета. Он отметил, что ситуация с коронавирусом требует четкой координации всех ведомств. До этого за нее отвечала сфера медицинских вопросов, и слаженные действия требовались прежде всего от Минздрава и Роспотребнадзора.

Он отметил, что ситуация с распространением нового типа коронавируса развивается по неблагополучному сценарию во всех странах мира. По мнению Мишустина, в большинстве стран сейчас сложное положение дел, в то время как в Европе его можно назвать критичным.

Вчера в США был введен общенациональный режим чрезвычайной ситуации. И в этот момент самое важное для нас — защитить людей и принять все меры, чтобы не допустить массового распространения коронавируса в России Михаил Мишустин.

Мишустин напомнил, что правительство и оперативный штаб уже приняли ряд важных решений, которые снизят риск распространения инфекции нового типа. Власти приняли решение с 16 марта ограничить перелеты во все страны Евросоюза, Швейцарию и Норвегию. Мишустин подчеркнул, что в аэропортах и на вокзалах необходимо усилить контроль как для иностранцев, так и для граждан России. Председатель правительства также попросил россиян сократить поездки за границу.

Кроме того, власти ограничили командировки за рубеж для сотрудников министерств и ведомств. Им, как и остальным гражданам страны, порекомендовали отменить служебные и личные поездки за пределы России.

Мишустин подчеркнул, что нужно сократить количество всех массовых мероприятий во всех регионах страны. Премьер-министр страны попросил отнестись к такой мере с пониманием — это делается для сохранения безопасности и здоровья каждого жителя России.

Наша тактика — работать на опережение. Мы действовали осторожно, но последовательно. Благодаря этому ситуацию удается держать под контролем. Но события развиваются быстро, и мы не должны допустить быстрого проникновения вируса в нашу страну и его распространения Михаил Мишустин.

Председатель правительства поручил уделить особое внимание контролю за группами риска. Речь идет о россиянах и иностранцах, которые приезжают в Россию из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, а также о членах их семей. Таких людей следует помещать на 14-дневный карантин под наблюдением врачей.

Мишустин подчеркнул, что медлить в сложившейся ситуации нельзя. Чтобы не дать коронавирусу распространиться, нужно проводить быструю диагностику и оперативно реагировать при обнаружении заболевания у пациента. В пример остальным регионам Мишустин привел Москву. Он отметил, что практику, которая применяется в столице России, нужно распространить на всю страну. Председатель правительства акцентировал внимание на том, что у населения всегда должна быть полная и достоверная ситуация о мерах профилактики. Он попросил Минздрав и Роспотребнадзор размещать ее на своих сайтах «буквально в режиме реального времени».