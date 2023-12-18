Власть 18 декабря 2023, 13:08 Мишустин вместе с премьерами стран СНГ посетил выставку «Россия» Мишустин и премьеры других стран СНГ посетили выставку «Россия» на ВДНХ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Премьер-министр Михаил Мишутин вместе со своими коллегами из стран — членов ВДНХ посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Делегация осмотрела экспозиции по ключевым достижениям и истории регионов страны. Первым оказался стенд Свердловской области, который продемонстрировал развитие региона через сферу промышленности — от небольших производств до современных предприятий.

Реклама

После этого главы кабминов отправились к экспозиции Челябинской области, где с высоты птичьего полета показали успехи региона в спорте, культуре, науке и сельском хозяйстве.

Затем глава российского правительства и его коллеги проследовали к стендам Ленинградской области и Санкт-Петребурга, которые рассказали о характере города, научном и инновационном потенциале.

Днем ранее выставку повторно посетил президент Владимир Путин, который исследовал стенды ряда регионов страны.