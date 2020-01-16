«Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации… изменение, включив в него в качестве постоянного члена Совета Безопасности Российской Федерации Мишустина М.В. — Председателя Правительства Российской Федерации», — сказано в тексте указа.

Документ вступил в силу с 16 января 2020 года, то есть с момента подписания.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром Российской Федерации. Днем 16 января кандидатуру бывшего главы Федеральной налоговой службы поддержали депутаты Госдумы. Мишустин заявил, что на новой должности главными своими задачами считает реализацию национальных проектов и борьбу с бедностью.