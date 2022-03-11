Мишустин увидел возможности партнерства в действиях уходящих из России компаний

Большинство иностранных компаний, приостанавливающих деятельность в России, готовы сохранить рабочие места и выплачивать сотрудникам зарплату. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин увидел в этом «позитивный сигнал для возможного продолжения партнерства», сообщили на Telegram-канале кабмина.

Мишустин заявил, что недружественные действия США и их союзников фактически «ведут к уничтожению фундаментальных правил международной торговли» и созданию напряжения в далеких от политики сферах: спорте, культуре и науке. Он подчеркнул, что иностранные компании решают уйти с рынка под давлением своих правительств. Однако многие предприниматели при этом готовы выполнить обязательства перед работниками.

Массовый отток зарубежных компаний их России начался после очередного витка международных санкций. Их ввели после того, как президент РФ Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а затем объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев анонсировал «принципиальный и жесткий» ответ иностранным компаниям, ушедшим с российского рынка. Медведев добавил, что вернуться им будет непросто.

Также стало известно, что рестораны McDonald’s закроются в России 14 марта, но могут вновь открыться через полтора месяца.