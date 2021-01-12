Мишустин утвердил создание семи новых департаментов в правительстве

Уточняется, что в документе идет речь о центральных аппаратах и территориальных органах министерств и ведомств. В правительстве появится семь новых департаментов. В их числе департаменты здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта и энергетики, пишет ИА НСН.

Напомним, что Мишустин сообщил об оптимизации штата госслужащих в середине ноября минувшего года. Премьер-министр предложил провести реформу системы управления с 1 января по 1 апреля текущего года.