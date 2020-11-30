Мишустин утвердил создание рабочей группы по оптимизации институтов развития

Согласно распоряжению, руководить группой будет вице-премьер Дмитрий Григоренко. Также Мишустин заявил о необходимости министерствам и ВЭБ.РФ представить планы-графики проведения реформы. Уточняется, что их нужно утвердить до 25 декабря.

Накануне председатель кабмина заявил, что оптимизацию институтов развития проведут по поручению президента России Владимира Путина. По словам Мишустина, это важно для того, чтобы институты могли активно работать на достижение национальных целей развития.