Мишустин утвердил создание рабочей группы по оптимизации институтов развития
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о создании рабочей группы по оптимизации системы институтов развития, информирует сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу исполнительного органа.
Согласно распоряжению, руководить группой будет вице-премьер Дмитрий Григоренко. Также Мишустин заявил о необходимости министерствам и ВЭБ.РФ представить планы-графики проведения реформы. Уточняется, что их нужно утвердить до 25 декабря.
Накануне председатель кабмина заявил, что оптимизацию институтов развития проведут по поручению президента России Владимира Путина. По словам Мишустина, это важно для того, чтобы институты могли активно работать на достижение национальных целей развития.