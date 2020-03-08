Мишустин утвердил состав комиссии правительства по региональному развитию

Главой правительственной комиссии станет зампредседателя Кабмина Марат Хуснуллин. Его заместителями стали министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников. Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева также назначили заместителем Хуснуллина.

В списки включили 79 региональных губернаторов, представителей ведомств и министерств. Одним из членов комиссии стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Правительственную комиссию создали в 2016-м. Через три года произошло обновление состава. Тогда вице-премьер Виталий Мутко стал председателем, а министр экономразвития был назначен его заместителем.