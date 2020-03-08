    08 марта 2020, 10:48

    Мишустин утвердил состав комиссии правительства по региональному развитию

    Дарья Бунякова

    Правительство утвердило состав комиссии, которая займется вопросами регионального развития в стране. Указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликовали на сайте Кабмина.
    Мишустин утвердил состав комиссии правительства по региональному развитию

    Главой правительственной комиссии станет зампредседателя Кабмина Марат Хуснуллин. Его заместителями стали министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников. Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева также назначили заместителем Хуснуллина.

    В списки включили 79 региональных губернаторов, представителей ведомств и министерств. Одним из членов комиссии стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    Правительственную комиссию создали в 2016-м. Через три года произошло обновление состава. Тогда вице-премьер Виталий Мутко стал председателем, а министр экономразвития был назначен его заместителем.