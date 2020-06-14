    14 июня 2020, 15:05

    Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности

    Алена Макаренко

    Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года. Документ опубликован на сайте правительства.

    Программа развития угольной промышленности России до 2035 года предусматривает полное обновление производственных мощностей и создание новых производственных комплексов в Кузбассе, Ростовской области, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Помимо этого в документе говорится о синхронизации развития железнодорожной и портовой инфраструктуры, чтобы поставлять продукцию на внешний рынок.

    Программа включает три этапа.

    Первая стадия рассчитана до 2025 года. Она предусматривает техническое перевооружение, развитие угольного производства и увеличение объемов обогащения сырья.

    Второй этап продлится до 2030 года. На нем предусмотрено завершение реструктуризации отрасли, создание новых центров добычи, снятие основных ограничений по транспортировке на внутренний и местный рынки.

    Третий этап подразумевает кардинальный рост производительности труда, достижение мировых стандартов в области охраны окружающей среды.

    Кроме того, программа предусматривает мероприятия по решению социальных вопросов. Речь идет о выплатах и дополнительном пенсионном обеспечении бывших работников угольной промышленности, а также о сносе ветхого жилья на подработанных территориях.

    Когда программа будет реализована, угледобыча вырастет с 439,3 миллиона тонн до 485. По оптимистичному сценарию объемы могут увеличиться до 668 миллионов тонн.