Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности

Программа развития угольной промышленности России до 2035 года предусматривает полное обновление производственных мощностей и создание новых производственных комплексов в Кузбассе, Ростовской области, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Помимо этого в документе говорится о синхронизации развития железнодорожной и портовой инфраструктуры, чтобы поставлять продукцию на внешний рынок.

Программа включает три этапа.

Первая стадия рассчитана до 2025 года. Она предусматривает техническое перевооружение, развитие угольного производства и увеличение объемов обогащения сырья.

Второй этап продлится до 2030 года. На нем предусмотрено завершение реструктуризации отрасли, создание новых центров добычи, снятие основных ограничений по транспортировке на внутренний и местный рынки.

Третий этап подразумевает кардинальный рост производительности труда, достижение мировых стандартов в области охраны окружающей среды.

Кроме того, программа предусматривает мероприятия по решению социальных вопросов. Речь идет о выплатах и дополнительном пенсионном обеспечении бывших работников угольной промышленности, а также о сносе ветхого жилья на подработанных территориях.

Когда программа будет реализована, угледобыча вырастет с 439,3 миллиона тонн до 485. По оптимистичному сценарию объемы могут увеличиться до 668 миллионов тонн.