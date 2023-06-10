Власть 10 июня 2023, 00:12 Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации наводнения из-за Каховской ГЭС Комиссию кабмина по ликвидации последствий диверсии на Каховской ГЭС возглавил Хуснуллин РИА «Новости»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации масштабного наводнения в Херсонской области после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Как сообщила пресс-служба кабмина, такое поручение главе правительства дал президент России Владимир Путин.

Возглавил комиссию вице-премьер Марат Хуснуллин. В ее состав также вошли глава МЧС Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов, а также первый замминистра финансов Леонид Горнин. Также в комиссии значатся врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и первый замминистра МВД Александр Горовой.

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В комиссию включены представители разных министерств и ведомств — Минпомторга, Минфина, Минсельхоза, Минтруда, Минобороны и других.

Подрыв Каховской ГЭС произошел утром 6 июня. Из-за разрушения задвижек произошел сброс воды, ее уровень в Новой Каховке достигал 12 метров.

Ранее экс-разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что глава Украины Владимир Зеленский пошел на подрыв Каховской ГЭС ради очередного привлечения внимания западных союзников. По его мнению, мир устал от Украины и Киев теперь может рассчитывать только на «какую-нибудь катастрофу».