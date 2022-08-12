Мишустин сообщил, что около 800 проектов по развитию туризма получат гранты до конца года

Гранты на развитие туризма в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» получат порядка 800 проектов малого и среднего бизнеса до конца 2022 года. Такое заявление сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам выделяемые в рамках нацпроекта гранты можно использовать для создания кемпингов, обустройство маршрутов, пляжей, разработку экскурсий и на другие цели.

«Такие субсидии на один миллиард 200 миллионов рублей получили почти полтысячи, а если точно — 467 проектов. Продолжается эта практика и сейчас. До конца года окажем помощь 800 инициативам малого и среднего бизнеса», — сказал он на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске. Его процитировал ТАСС.

Правительство также запустило «пилот» для поддержки быстровозводимых модульных гостиниц. На это направлено четыре миллиарда рублей в 19 регионов страны. Мишустин добавил, что в этому году в таких отелях должно появиться порядка 2500 новых номеров для проживания.

Премьер также высказал мнение, что железнодорожные перевозки нужно включить в программу туристических чартеров для развития путешествий по России.