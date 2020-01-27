Мишустин сделал три новых назначения в экологии, финансах и связи

Трудовой договор с Гудковым рассчитан на три года, сказано в распоряжении.

Также премьер-министр назначил главу Общественного совета при Минфине Павла Кадочникова заместителем министра финансов.

В 2016–2018 годах Кадочников был президентом Центра стратегических разработок экс-министра финансов Алексея Кудрина. Центр, как напомнил РБК, готовил экономическую стратегию для президента Владимира Путина. По оценке Кудрина, в новый майский указ, действующий с 2018 года, вошла половина предложений центра.

Также Мишустин назначил Людмилу Бокову заместителем главы Минкомсвязи. До последнего времени Бокова была членом Совета Федерации, первым замглавы комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству.