Мишустин сделал три новых назначения в экологии, финансах и связи
Глава правительства Михаил Мушистин назначил Илью Гудкова гендиректором компании «Российский экологический оператор», ответственной за утилизацию мусора в стране. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Трудовой договор с Гудковым рассчитан на три года, сказано в распоряжении.
Также премьер-министр назначил главу Общественного совета при Минфине Павла Кадочникова заместителем министра финансов.
В 2016–2018 годах Кадочников был президентом Центра стратегических разработок экс-министра финансов Алексея Кудрина. Центр, как напомнил РБК, готовил экономическую стратегию для президента Владимира Путина. По оценке Кудрина, в новый майский указ, действующий с 2018 года, вошла половина предложений центра.
Также Мишустин назначил Людмилу Бокову заместителем главы Минкомсвязи. До последнего времени Бокова была членом Совета Федерации, первым замглавы комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству.