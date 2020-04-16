Мишустин резко отреагировал на доклад Решетникова о кредитах под 0%

Глава МЭР Решетников на заседании правительства доложил, что банки со скрипом выдают льготные кредиты предприятиям на фоне пандемии. Мишустин его оборвал и напомнил, что это поручение Путина.

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что банки неохотно выдают льготные кредиты предприятиям из-за внутренней бюрократии и убыточности таких кредитов.

«Я вас прерываю. Что значит — убыточные или нет? Это поручение президента [России Владимира Путина], которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, на которых банки должны выдавать», — приводит ТАСС слова премьер-министра России Михаила Мишустина.

Глава Кабмина потребовал ежедневно следить за тем, как выполняется поручение российского лидера. 15 апреля Путин предложил выдать безвозмездную помощь предприятиям малого и среднего бизнеса для выплаты зарплат сотрудникам. Он напомнил и о программе беспроцентных кредитов.

Президент заявил, что банки не идут навстречу заемщикам. 75% объема льготных кредитов, по его словам, должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка. Все эти поручения Путин дал на фоне ситуации с разгулом коронавируса в России и мире. По последним данным, в РФ 2019-nCoV заразились уже 27 938 человек.