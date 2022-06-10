Мишустин рассказал о развитии Курильских островов

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, какие меры принимаются для повышения инвестпривлекательности Курильских островов. Об этом сообщил телеканал Piter.TV.

Он отметил, что развитие регионов Дальнего Востока важно для правительства страны. Курильские острова играют особо значимую роль в сфере между народной торговли.

Мишустин рассказал, что власти примут меры для повышения инвестиционной привлекательности региона. В частности, создадут условия для производства и новые рабочие места.