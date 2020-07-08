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    08 июля 2020, 17:11

    Мишустин рассказал о последствиях пандемии для рынка труда и борьбы с бедностью

    Анатолий Минкин

    Пандемия коронавирусной инфекции может свести на нет все достижения по сокращению бедности и безработицы за последние 10 лет. Об этом в своем видеообращении для Дня мировых лидеров в рамках саммита Международной организации труда (МОТ) заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Он подчеркнул, что пандемия бросила вызов разным сторонам общественной жизни, но самые серьезные последствия испытывает на себе сфера труда.

    «Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», — заявил глава российского Кабинета министров.

    Он подчеркнул, что для противостояния требуется совместный ответ, чтобы обеспечить восстановление рынка труда и гарантии социальной защиты для населения. Мишустин напомнил, что Россия организовала адресную поддержку граждан, которые остались без работы.

    Речь идет о расширении круга лиц, которые могут рассчитывать на повышенное пособие по безработице, выплаты средств на детей и так далее. Для бизнеса снизили издержки для выплаты зарплат, чтобы он сохранил рабочие места.

    Михаил Мишустин подчеркнул, что для продолжения борьбы за новые рабочие места и искоренение бедности нужно прилагать совместные усилия, сохранять открытой мировую экономику, расширять применение цифровых технологий и использовать возможности трудовой миграции. При этом необходимо отказаться от односторонних ограничительных мер.

    «Убежден, что наша ответственность, решимость и конструктивное взаимодействие позволят преодолеть последствия пандемии и восстановить благоприятную ситуацию на глобальном рынке труда», — подытожил он свое выступление.

    Накануне Министерство экономического развития заявило, что не зафиксировало резкого падения доходов россиян в первом квартале 2020 года. Там отметили, что зарплаты граждан в марте выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6%. Также там отметили стабильный рост потребительского спроса, что является одним из важных факторов для определения доходов населения.