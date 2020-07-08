Мишустин рассказал о последствиях пандемии для рынка труда и борьбы с бедностью

Он подчеркнул, что пандемия бросила вызов разным сторонам общественной жизни, но самые серьезные последствия испытывает на себе сфера труда.

«Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», — заявил глава российского Кабинета министров.

Он подчеркнул, что для противостояния требуется совместный ответ, чтобы обеспечить восстановление рынка труда и гарантии социальной защиты для населения. Мишустин напомнил, что Россия организовала адресную поддержку граждан, которые остались без работы.

Речь идет о расширении круга лиц, которые могут рассчитывать на повышенное пособие по безработице, выплаты средств на детей и так далее. Для бизнеса снизили издержки для выплаты зарплат, чтобы он сохранил рабочие места.

Михаил Мишустин подчеркнул, что для продолжения борьбы за новые рабочие места и искоренение бедности нужно прилагать совместные усилия, сохранять открытой мировую экономику, расширять применение цифровых технологий и использовать возможности трудовой миграции. При этом необходимо отказаться от односторонних ограничительных мер.

«Убежден, что наша ответственность, решимость и конструктивное взаимодействие позволят преодолеть последствия пандемии и восстановить благоприятную ситуацию на глобальном рынке труда», — подытожил он свое выступление.

Накануне Министерство экономического развития заявило, что не зафиксировало резкого падения доходов россиян в первом квартале 2020 года. Там отметили, что зарплаты граждан в марте выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6%. Также там отметили стабильный рост потребительского спроса, что является одним из важных факторов для определения доходов населения.