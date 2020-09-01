Мишустин рассказал о плохом отношении к запрещающим инициативам

Премьер-министр России Михаил Мишустин признался, что плохо относится к инициативам, которые что-либо запрещают. А вот предложения связанные с инновациями, по его мнению, — это хорошо.

«Вообще, к любым инициативам, связанным с инновациями, я отношусь очень хорошо. Но к инициативам, которые что-то запрещают, отношусь не очень хорошо», — сказал Мишустин на встрече с молодыми учеными и предпринимателями. Там одна из участниц встречи рассказала Мишустину о своей системе идентификации. Разработка девушки основывается на динамических методах биометрического распознавания.

«Это очень тонкая чувствительная вещь, когда вам предлагается система [идентификации] по биометрическим данным, неважно, отпечаток ли пальца, фотография, голос. Не всем людям это комфортно. Важно, чтобы человек сам разрешал доступ к данным своим и использовал по возможности тот способ, которому он доверяет», — заявил Мишустин.

Премьер отметил, что есть люди, которые отказываются от заполнения документов в цифровом формате.

«Что мы, запрещать это будем? А если мы подумаем о наших родителях, бабушках и дедушках, которые не хотят именно так работать? Кстати, много есть людей, и инновационных программистов, которые не любят работать с электронными носителями», — отметил Мишустин. Он напомнил, что Стив Джобс не давал своим детям возможности пользоваться смартфонами больше нескольких часов в день.

По словам Мишустина, для представленной системы биометрической идентификации найдется много способов применения. Премьер подчеркнул, что в период его работы в Федеральной налоговой службе персональная информация россиян никогда не «утекала». Он назвал очень важным уделение внимания системе защиты данных.