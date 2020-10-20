Мишустин рассказал, как Россия продолжит бороться с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что страна ведет системную борьбу с новой инфекцией. Кроме того, он рассказал, что у правительства в планах вывести «Спутник V» и другие отечественные вакцины от коронавируса на международный рынок.

Сегодня председатель правительства выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Сейчас борьбу с коронавирусом мы ведем системно, без рывков и шоков, у правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, в здравоохранении, в других ключевых сферах, есть возможности, чтобы действовать на опережение», — передает ТАСС его слова.

Кроме того, премьер сообщил, что Россия гордится первой в мире вакциной от коронавируса. Теперь правительство планирует вывести отечественные препараты от новой инфекции на международный рынок. Он также отметил, что продукт является конкурентоспособным, но главное, благодаря ему «мы сможем победить болезнь и защитить людей», сообщает РИА «Новости».

Ранее власти российские власти полностью исключили повторное введение карантина в стране, как это было весной.