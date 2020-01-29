Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Бывший советник президента по экономике, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать:

— национальные проекты,

— кредитно-денежную политику, финансовые рынки, ипотеку,

— внешнюю торговлю, государственные инвестиции,

— транспорт, дорожную инфраструктуру и другие вопросы.

Андрей Белоусов / пресс-служба Кремля

Вице-премьер Юрий Борисов, курировавший в прошлом правительстве оборонно-промышленный комплекс, теперь помимо этого будет координировать работу в промышленности, ТЭК и энергетике.

Татьяна Голикова осталась вице-премьером по социальным вопросам. В ее ведении здравоохранение, демография и миграция, образование и наука, пенсии, социальное обеспечение, молодежная политика, НКО.

Глава «Газпром-медиа Холдинга» Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером по вопросам демографии, спорта, культуры, туризма, религии и цифрового развития.

Татьяна Голикова / пресс-служба правительства России

Также были распределены обязанности между Дмитрием Григоренко (эффективность госорганов, законотворчество, оборот алкоголя), Викторией Абрамченко (оборот земли и недвижимости, агропром, экология), Алексем Оверчуком (СНГ, ЕвразЭС, БРИКС), Юрием Трутневым (Дальний Восток) и Маратом Хуснуллиным (строительство, ЖКХ, автодороги, капремонт).

Кроме того Мишустин сменил главу аналитического центра при правительстве — вместо Владислава Онищенко эту должность занял Константин Калинин.