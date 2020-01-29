    29 января 2020, 00:45

    Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

    Кирилл Фролов

    Глава правительства Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
    Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

    Бывший советник президента по экономике, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать:

    — национальные проекты,

    — кредитно-денежную политику, финансовые рынки, ипотеку,

    — внешнюю торговлю, государственные инвестиции,

    — транспорт, дорожную инфраструктуру и другие вопросы.

    Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами | Изображение 1
    Андрей Белоусов / пресс-служба Кремля

    Вице-премьер Юрий Борисов, курировавший в прошлом правительстве оборонно-промышленный комплекс, теперь помимо этого будет координировать работу в промышленности, ТЭК и энергетике.

    Татьяна Голикова осталась вице-премьером по социальным вопросам. В ее ведении здравоохранение, демография и миграция, образование и наука, пенсии, социальное обеспечение, молодежная политика, НКО.

    Глава «Газпром-медиа Холдинга» Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером по вопросам демографии, спорта, культуры, туризма, религии и цифрового развития.

    Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами | Изображение 2
    Татьяна Голикова / пресс-служба правительства России

    Также были распределены обязанности между Дмитрием Григоренко (эффективность госорганов, законотворчество, оборот алкоголя), Викторией Абрамченко (оборот земли и недвижимости, агропром, экология), Алексем Оверчуком (СНГ, ЕвразЭС, БРИКС), Юрием Трутневым (Дальний Восток) и Маратом Хуснуллиным (строительство, ЖКХ, автодороги, капремонт).

    Кроме того Мишустин сменил главу аналитического центра при правительстве — вместо Владислава Онищенко эту должность занял Константин Калинин.