Мишустин распределил между вице-премьерами контроль высокотехнологичных отраслей | 360°

Власть 21 октября 2022, 12:57 Мишустин распределил между вице-премьерами контроль высокотехнологичных отраслей Правительство: Мишустин назначил вице-премьеров кураторами высокотехнологичных отраслей freepik

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Вице-премьеры станут кураторами различных высокотехнологичных отраслей. Такое распоряжение отдал глава правительства Михаил Мишутин. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«За вице-премьерами закреплены новые обязанности по кураторству высокотехнологичных направлений», — рассказали представители кабмина.

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По их словам, под новым руководством развитие этих областей приведет к созданию новых производств. Также эту меру ввели с целью и наладить выпуск продуктов и услуг, повышающих качество жизни людей.

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По поручению Мишустина Денису Мантурову доверили контроль развития технологии новых материалов и веществ. Татьяну Голикову назначили куратором развития генетических технологий. Эту отрасль отметили как требующую скорейшей реализации. Андрею Белоусову досталось разрешение проблем в развитии сквозных технологий, космических систем и сервисов.

Ранее стало известно, что Мишустин поручил изъять триллион рублей из Фонда национального благосостояния. Эту сумму планируют потратить на покрытие дефицита федерального бюджета в текущем году. Об этом 20 октября сообщил RT.