Мишустин раскрыл план реагирования на западные санкции

План реагирования на санкции западных стран подготовили в российском правительстве. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в итоговый документ вошли более 100 инициатив. Необходимый объем финансирования — один триллион рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава правительства подчеркнул, что введенные ограничения направлены на затруднение работы финансовых систем и разрыв производственных цепочек. В конечном счете это должно значительно ухудшить жизнь россиян.

«В этой ситуации мы принимаем скоординированные меры, чтобы защитить нашу экономическую безопасность», — заявил Мишустин.

В план реагирования включили поддержку малого и среднего бизнеса, специальную кредитную программу для системообразующих предприятий. Средства они могут направить в оборот для сохранения работы.

Также идет обсуждение повышения лимита на беспошлинный ввоз товаров из электронных магазинов стран Евразийского экономического союза, перехода на фиксированный валютный курс при оплате импортных пошлин и приостановку действия антидемпинговых мер.

Мишустин подчеркнул, что ряд мероприятий реализуют до конца года, а на ближайшем совещании план должен получить одобрение всех членов правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики.